محمد الباز: دين الإنسانية ينتصرعلى كل الأفكار "حادث نيوزيلندا نموذجًا"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن من يظن أن الحديث عن دين الإنسانية هو نوع من الخيال، فما حدث في نيوزيلندا من التعامل مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأسفر عن 51 قتيلًا في مارس الماضي، دليل على أن هذه الفكرة يمكن أن تنجح إذا كنا جادين في تطبيقها في حياتنا.

وتابع الباز، في برنامجه "باب الله"، المذاع على فضائية الغد الإخبارية، "فكرة أن نكون مختلفين في الدين، لكن يمكن أن نعيش وفقًا للقيم الأساسية التي تتفق عليها كل الأديان هي فكرة يمكن تحقيقها، وكذلك فكرة أن أكون مختلفًا معك، لكن أدافع عن حياتك وأمنك وسلامك "

وأوضح الباز، أنه بعد وقوع هذا الحادث الإرهابي الآثم كان من الممكن أن تشتعل حربًا كبيرة في نيوزيلندا، ولكن تم إخماد نيران هذه الحرب، وامتصاص غضب المسلمين بعد هذا الحادث، من خلال التعامل الإنساني معهم، والذي ظهر جليًا في تصرفات رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن .

وأشار الباز، إلى أنه بعد وقوع الحادث، كتبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية تغريدة على تويتر، أكدت فيها أن ما حدث هو عمل عنف غير مسبوق وليس له مكان في نيوزيلندا، والضحايا أعضاء من جالية نيوزيلندا المهاجرة، ونيوزيلندا هي موطنهم وهم نحن.

وتابع أن رئيسة الوزراء حضرت مؤتمرًا صحفيًا وصفت فيه الهجوم بشكل كامل بأنه إرهابي، وأن الدولة ستقدم الدعم المالي لذوي الضحايا الذين فقدوا من كانوا يعولونهم، وشددت على قوانين حيازة السلاح في نيوزيلندا.

واستطرد أن رئيسة الوزراء قابلت ممثلي المجتمع الإسلامي، وأكدت أن نيوزيلندا بلدا تتسع للجميع.

وواصل أن رئيسة الوزراء حرصت على ارتداء الحجاب خلال تشييع الجثامين، وكذلك افتتحت كلمتها في البرلمان بالسلام عليكم.

كما تحدثت قائدة الشرطة النيوزيلندية المسلمة نائلة حسن، وهي تبكي عن الحادث، وتلت بعض آيات من القرآن لتؤكد تعاطف الدولة مع المسلمين.

ولفت الباز، إلى أن هذه الأمور التي تمت على الأرض، وساهمت في احتواء الحادث، تؤكد أن الإنسانية يمكنها أن تنتصر على كل الأفكار.