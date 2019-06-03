تأجيل محاكمة موظفة اختلست 5 ملايين جنيه من جمعية خيرية في أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة موظفة لاتهامها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لجلسة لليوم الثاني من دور شهر أكتوبر.



صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 278 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر، قيام المتهمة "تهاني.م" 73 سنة، موظفة وباعتبارها رئيس مجلس إدارة جمعية "أحباء مصر" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي اختلست 5 ملايين و337 ألف جنيه من جهة عملها.



وأكد ضابط الرقابة الإدارية في تحقيقات نيابة مدينة نصر، أن المتهمة اختلست المبلغ السالف ذكره والمملوك لجهة عملها عن طريق ارتكاب مخالفات مالية ما ترتب على الإضرار بجهة عملها.