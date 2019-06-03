"الأدوات المنزلية": تراجع الدولار أدى إلى استقرار الأسعار

أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، مشيرة إلى أن جميع التجار يترقبون شهر يوليو المقبل خوفًا من زيادة أسعار الطاقة التي قد تؤثر على التكاليف وتؤدي إلى زيادتها.



قال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، إن أسعار الدولار التي انخفضت مؤشرًا جيدًا على استقرار الأسعار، متسائلا: هل سيستمر الانخفاض أم سيثبت عند هذا الحد أم سيرتفع مرة أخرى؟.



وأضاف أن كل هذه تساؤلات تجعل انخفاض الأسعار في بعض السلع ليس بالصورة الكبيرة التي تؤثر في حركة البيع أو الشراء مع تراجع في الأسعار بما يساوي من ٥% إلى ٧% وخاصة بعد تسعير الدولار الجمركي الجديد.



وتابع أنه استقرت أسعار الدولار ولم ترتفع الطاقة فإن الأسعار ستتجه نحو الانخفاض بمقدار مناسب جدًا.



وذكر أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولار سوف يتجه إلى مزيد من الخفض أمام الجنيه المصري بسبب تعافي قطاع السياحة وزيادة الاستثمار المباشر وتحويلات المصريين بالخارج حسب تقارير البنك المركزي.



وتسائل هلال: لماذا لا تقوم شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الأدوات المنزلية بتخفيض الأسعار؟ ولماذا تبيع تلك الشركات منتجاتها أغلى بـ٤٠% تقريبًا من المنافس المصري أو الأجنبي؟ وأين الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال من تلك السياسات التي تنتهجها بعض الشركات ؟.



وأشار إلى أنه عندما ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي فارتفع السعر من ٦٨٠ جنيه إلى ٢٥٠٠ جنيه تقريبًا وهو سعر أعلى من أي منافس من ٢٥% إلى ٤٠%، وعندما انخفض الدولار تقريبًا بمقدار جنيه لم يتم تخفيض الأسعار.



وقال إن الشعبة أرسلت مذكرة ثالثة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق الغرفة لتوضيح الأسعار والتأثير السلبي فيها من وراء القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م مطالبة إما بإلغاء القرار نهائيًا أو تنفيذ القرار وتسجيل المصانع المتقدمة بمجرد التقدم في مدة لا تزيد عن ٣٠ يومًا لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة وكسر حالات الاحتكار في الأسواق التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.