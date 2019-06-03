الحرس الثوري الإيراني: لن نفاوض واشنطن على قوتنا الدفاعية أبدًا

قال أحمد وحيدي، جنرال بارز في الحرس الثوري الايراني، إن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية أثبت دومًا أنه خطوة خاطئة وغير عقلانية ولا معنى لها.



واستبعد وحيدي، إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القدرات الدفاعية لإيران، قائلًا إن هذه المحادثات تساوي وضع بلدنا بسهولة في نطاق العدو، مشيرًا أنه من الواضح أن لا أحد لديه الحس السليم يقبل مثل هذه الفكرة، ولن تتفاوض أي دولة في العالم على قوتها الدفاعية، وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية.



وقال وحيدي "خلال تاريخ الثورة الايرانية، ثبت أنه حتى في الحالات التي سُمح فيها بالتفاوض مع أمريكا، لم يكن لها أي نتيجة، وانتهكت الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها".



وأضاف: "لذلك، فإن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وخاصة مع الإدارة الحالية التي تحكم البلاد، يعد خطوة غير منطقية وغير عملية".



وأطلق وحيدي هذه التصريحات، في معرض حديثه عن تعليقات سابقة للزعيم الايراني علي خامنئي، الذي استبعد إمكانية إجراء محادثات بين طهران وواشنطن قائلًا إن مثل هذه المفاوضات ستكون "غير مجدية" و"ضارة" و"خسارة كاملة".



وقال خامنئي في اجتماع مع عدد من أساتذة الجامعات والنخب والباحثين في طهران يوم الأربعاء الماضي: "إن إيران لن تجلس مطلقًا لإجراء محادثات مع أمريكا، لأنها أولًا لا تؤتي ثمارها وثانيًا، إنها ضارة"..