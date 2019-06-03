القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
عالم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:41 م

الحرس الثوري الإيراني: لن نفاوض واشنطن على قوتنا الدفاعية أبدًا

الحرس الثوري الإيراني:
منار أحمد
dostor.org/2652946

قال أحمد وحيدي، جنرال بارز في الحرس الثوري الايراني، إن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية أثبت دومًا أنه خطوة خاطئة وغير عقلانية ولا معنى لها.

واستبعد وحيدي، إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القدرات الدفاعية لإيران، قائلًا إن هذه المحادثات تساوي وضع بلدنا بسهولة في نطاق العدو، مشيرًا أنه من الواضح أن لا أحد لديه الحس السليم يقبل مثل هذه الفكرة، ولن تتفاوض أي دولة في العالم على قوتها الدفاعية، وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وقال وحيدي "خلال تاريخ الثورة الايرانية، ثبت أنه حتى في الحالات التي سُمح فيها بالتفاوض مع أمريكا، لم يكن لها أي نتيجة، وانتهكت الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها".

وأضاف: "لذلك، فإن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وخاصة مع الإدارة الحالية التي تحكم البلاد، يعد خطوة غير منطقية وغير عملية".

وأطلق وحيدي هذه التصريحات، في معرض حديثه عن تعليقات سابقة للزعيم الايراني علي خامنئي، الذي استبعد إمكانية إجراء محادثات بين طهران وواشنطن قائلًا إن مثل هذه المفاوضات ستكون "غير مجدية" و"ضارة" و"خسارة كاملة".

وقال خامنئي في اجتماع مع عدد من أساتذة الجامعات والنخب والباحثين في طهران يوم الأربعاء الماضي: "إن إيران لن تجلس مطلقًا لإجراء محادثات مع أمريكا، لأنها أولًا لا تؤتي ثمارها وثانيًا، إنها ضارة"..

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهرين

إجلاء 45 عائلة من منطقة الخلة جنوب طرابلس

منذ شهرين

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة

منذ شهرين

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء

منذ 3 شهر

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 6 شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

الآن

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات مصر

محلية البرلمان: نظام إلكتروني لـ"الكارتة" بقانون المواقف الجديد

لمحبى القهوة.. 25 فنجانًا فى اليوم لن تضر القلب

صدمة جديدة لبوينج.. خلل في أجنحة "مئات الطائرات"

ads
الأكثر قراءة

فوكس نيوز: أهرامات الجيزة مهددة و الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ عليها

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا فى مصر

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

رسميا.. فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نهائى دورى أبطال أوروبا

الألمانى لوف يختار قائمة المانشافت من المستشفى

الأسترالية آشليه بارتي تتأهل لربع نهائى "رولان جاروس" للتنس

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

فوكس نيوز: أهرامات الجيزة مهددة و الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ عليها

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا فى مصر

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

الرئيس نيوز

طلب إحاطة: السجائر الالكترونية أخطر من العادية

طلب إحاطة للتصدي لشركات النصب على الشباب

مدبولي يوجه بتخريج دفعات استثنائية من خريجي الطب لمواجهة العجز

العالم يعلّق على الأحداث الدامية في السودان: "العسكري يتحمل المسؤولية"

استشهاد الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي هشام عشماوي

كشكول

شوقي للأول الثانوي:"أما تشوفوا النتيجة هتتبسطوا"

بداية من العام المقبل .. التعليم تعلن مفاجأة لطلاب الأول الثانوي

شوقي: " اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت مكنش تعليم"

ثلاث مباني جديدة تدخل الخدمة بجامعة الزقازيق يوليو المقبل

عبد الحكم: قبول اعتذرات 7600 للثانوية العامة بالقاهرة

الأمصار

روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

ليفربول يُلمح بتجديدعقد كلوب لما بعد 2022

روسيا: نقترح بناء محطة نووية من جيل 3+ بالسعودية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الهزات الأرضية تسبب ارتفاعا لمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019

صور وخلفيات تهنئة عيد الفطر 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎