"التنسيق الحضاري" يستكمل مشروع "عاش هنا" بعدة محافظات

يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة استكمال مشروع "عاش هنا" الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.



ويعمل المشروع الآن في عدة محافظات من بينهم القاهرة والإسكندرية، وذلك بهدف تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها، وستظل بصماتهم نبراسًا للأجيال القادمة.



وفى إطار هذا المشروع وضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لافتة للمخرج الراحل يوسف شاهين -

10 شارع 26 يوليو – القاهرة.



لافتة مشروع "عاش هنا" تثير فضول المارين فى الشوارع عندما يشاهدون اللافتة يتساءلون حول الشخصية التى عاشت هنا، لهذا يتعرف المارة على الشخصية وكيف أثرت فى وجدان المصريين منذ سنوات طويلة من خلال استخدام تطبيق QR، الذى يتواجد على كل لافتة والذى من خلاله يدخل المار على جميع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالمبدع.

