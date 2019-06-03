10 يونيو.. انطلاق دورة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بجنيف

تنعقد دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2019 في الفترة من 10 إلى 20 يونيو الجاري في جينيف.



ويقوم المجلس بدور الهيئة الحاكمة للاتحاد في الفترات بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتمثل هذا الدور في النظر في قضايا سياسات الاتصالات على اتساعها للتأكد من أن أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته تستجيب بشكل كامل لبيئة الاتصالات الحالية سريعة التغير.



وتتضمن القمة مجموعة من الندوات وورش العمل والجلسات والمنتديات لتبادل المعرفة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ومن المقرر مشاركة وفد من الجهاز القومي للاتصالات ممثلًا عن مصر في أعمال الاجتماعات برئاسة الدكتور السيد عزوز، نائب الرئيس التنفيذي المعني بشئون الطيف الراديوي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث سيتم مناقشة جميع القضايا المشتركة الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.