"المدينة المقدسة".. مؤتمر لشباب ثانوى بإيبارشية المنيا منتصف يوليو

تطلق إيبارشية المنيا تحت رعاية البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، مؤتمرًا لشباب وشابات ثانوى، يوم الإثنين 22 يوليو المقبل وحتى يوم الخميس 25 من نفس الشهر بمنتجع سانت ماريا بكينج مريوط بالإسكندرية.



يأتى مؤتمر شباب وفتيات ثانوى الذى تقيمه الإيبارشية، تحت عنوان " المدينة المقدسة"، ويشارك بحضوره عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية والشباب والفتيات.



ويتضمن المؤتمر عدة فقرات روحية وترفيهية، من بينها زيارة لعدد من الأديرة، والتى تتضمن دير الشهيد العظيم مارمينا ودير السيدة العذراء مريم البراموس، ودير السيدة العذراء مريم السريان، ودير الأنبا بيشوى بصحراء وادى النطرون، وماربقطر الخطاطبة.