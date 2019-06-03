9 اجتماعات لـ" اقتصادية البرلمان " الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الونواب برئاسة النائب أحمد سمير 9 اجتماعات الأسبوع القادم.



وتناقش خلالها اللجنة عدد من الملفات حيث تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 وكذلك مشروعي قانونين في هذا الاتجاه مقدمين من كل من النائب ياسر عمر واكثر من 60 نائبا اخرين والنائب محمد العقاد واكثر من 60 نائبا اخرين.



كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون بشان استقلالية واعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك استكمال موضوع الصناديق والحسابات الخاصة وعرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر لتلك الصناديق.



كما تناقش اللجنة موضوع صندوق اعانات طوارئ المال المنشا بقانون رقم 156 لسنة 2002.