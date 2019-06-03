8 يونيو.. الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين باليابان

ينعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن التجارة والاقتصاد الرقمي يومي 8 و9 يونيو في إيباراكي، باليابان، وذلك في إطار قمة مجموعة العشرين للأسواق المالية والاقتصاد العالمي، المقرر عقدها يومي 28 و29 يونيو.



ويناقش الاجتماع كيف يمكن الترويج للسياسات الرقمية لتحقيق الاستفادة القصوى من تطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وتحقيق الشمول، وكذلك تقليل المخاطر والتغلب على التحديات، وتنعقد قمة مجموعة العشرين كل عام لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.



كانت مصر قد شاركت ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الأول لفريق عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير في طوكيو، باليابان.