البابا تواضروس: علينا الاستفادة من خبرات المهاجرين بالخارج

رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية وصف أقباط الخارج بـ" أقباط المهجر"، لأن كلمة أقباط المهجر ليست تعبير دقيق لأنهم مصريين ولكن لتَجَمُّعَهم في الكنائس أصبح التعبير دارج لكنهم مسيحيون، ديانتهم مسيحية يعيشون في بلاد مختلفة.



وتابع البابا تواضروس خلال حواره مع إذاعة الشرق الأوسط: إن المهاجر الذي في الخارج يسافر ويترك قلبه في مصر وكنائسنا التي في العالم هي أماكن مصرية يتجمع فيها الاقباط للعبادة ونتجمع بصورة منتظمة ولدينا 35 إيبارشية في العالم في أمريكا وأوروبا وأفريقيا وأورشليم وأستراليا ومنطقة الخليج. العمل منظم لذا فالتواصل سهل.



وأضاف: إنه شئ هام الاستفادة من خبراتهم، والدولة تعمل على ذلك من خلال مؤتمرات وزيارات، والعلماء الذين في الخارج يكونون ممثَلَين في المجلس الرئاسي الذي يتابع الأنشطة العلمية مثل د. مجدي يعقوب ود. فاروق الباز وم. هاني عازر.