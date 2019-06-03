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اقتصاد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:30 م

تباطؤ التضخم في تركيا خلال مايو

تباطؤ التضخم في تركيا
dostor.org/2652927

تباطأ التضخم في تركيا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التركي، اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع بنسبة 18.7 % خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي مقابل 19.5 % المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في تركيا سوف يسجل 19.10 % خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنحو 28.44 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع مايو 2018.

وبالنسبة لمعدل التضخم الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، فارتفع إلى 18.79 % خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم سجل 0.95 % خلال شهر مايوالماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 % في الاتجاه الصاعد.

وأرجعت البيانات تراجع معدل التضخم إلى تراجع أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنحو 1.58 % في الشهر الماضي مقابل زيادة 8.88 % في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 2.67 % خلال مايو الماضي على أساس شهري وبنحو 28.71 % على أساس سنوي

وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 0.7 بالمئة لترتفع العملة الأمريكية إلى 5.8777 ليرة.

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