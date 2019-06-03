حلف شمال الأطلسي مستعد لانضمام مقدونيا الشمالية

أعلن سكرتير حلف شمال الأطلسي، ينس شتولتنبرج اليوم الإثنين، أن الحلف بات مستعدا للترحيب بمقدونيا الشمالية لتكون العضو رقم 30 به، وذلك بعدما أنهت نزاعها الذي استمر عقودا مع اليونان.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن تصريحات شتولتنبرج جاءت في أعقاب لقائه مع قادة مقدونيا الشمالية في اليوم الثاني والأخير من زيارته للبلاد والتي رافقه فيها سفراء 29 دولة أعضاء مجلس شمال الأطلسى الذي يعد أكبر جهاز لاتخاذ القرارات داخل الناتو.



وكانت الدول أعضاء الحلف قد وقعت مع مقدونيا الشمالية اتفاقا يمهد الطريق لانضمامها إلى الحلف بعدما غيرت اسمها رسميا من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية في فبراير الماضي لإنهاء نزاعها مع اليونان والذي عرقل محاولات انضمام مقدونيا للحلف منذ عام 2008، وقد صادق 14 من الدول أعضاء الحلف على انضمام مقدونيا التي سيمكنها الانضمام رسميا بمجرد موافقة الدول الـ15 المتبقية.