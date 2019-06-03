5 اجتماعات لـ"عربية البرلمان" الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان 5 اجتماعات الأسبوع المقبل.



حيث تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الأحد تقرير اللجنة الفرعية بشأن السودان وما يستجد من أعمال في هذا الملف، في حين تناقش اللجنة في اجتماعي الإثنين فرص العمل بدول الخليج والتي يعلن عنها من قبل وزارة القوي العاملة وما تتخذه الوزارة من إجراءات لحماية العمال المصريين.



وتناقش اللجنة في اجتماعي الثلاثاء طلب إحاطة من النائب أشرف رحيم بشأن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الدول العربية والاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية ومصر.



وطلب النائب بدير عبدالعزيز بشان توافيق اوضاع العمالة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية ووضع حللول لها مع الجانب الأردني كما تناقش اللجنة طلب احاطة من النائب جمال محفوظ بشان قيام بعض الشركات بتوظيف العمالة في موسم الحج.