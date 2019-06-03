عاشور وكارمن والشرنوبي مع الحجار نجوم حفلات الصيف بدار الأوبرا

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج الفعاليات الفنية التي تطلقها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عقب إجازة عيد الفطر والتي تأتي مواكبة لاستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية وتتضمن مجموعة من العروض الفنية التي تقام علي المسرح المكشوف خلال الفترة من ١٢ حتي ٢٠ يونيه الجاري تحت اشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا.



وتضمن البرنامج نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم على التوالى فريق مسار اجبارى، على الحجار، تامر عاشور، فرقة وسط البلد، فرقة تكسير شرقى، الموسيقار هشام خرما، كارمن سليمان، محمد الشرنوبى ونسمة محجوب.



ومن جانبه، أكد رئيس دار الأوبرا أنه تم إعداد برنامج متميز للمهرجان الصيفى الذى يتواصل بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور ويشمل العديد من المفاجآت الفنية كما يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.