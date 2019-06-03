استعدادا للعيد.. تعديل مواعيد المخابز وزيادة أسطوانات البوتاجاز بكفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إنه تم تعديل مواعيد عمل المخابز إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، وتوفير الدقيق الخاص بها، وزيادة عدد أسطوانات البوتاجاز بـ 30 ألفا؛ لتغطية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف المحافظ- في بيان اليوم الإثني- أنه تم توفير السلع التموينية لصرفها في أيام العيد، من خلال البدالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية بدائرة المحافظة، وتم الانتهاء من صرف مقررات شهر مايو 2019، وتم توفير سلعة البوتاجاز، من خلال زيادة المعروض وتشغيل المستودعات أيام العيد، وتم التأكد من توافر السولار والبنزين وتشغيل محطات الوقود.



وأكد استمرار انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المديرية صباحية ومسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للعمل على حل أي مشكلات تموينية تحت إشراف المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين.



كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة فرعية ونوبتجية صباحية ومسائية؛ لتلقي أي شكاوى تموينية، والعمل على حلها فورًا، وتم إخطار جميع الإدارات التموينية بتنفيذ التوجيه الوزاري رقم 9 لسنة 2019 م، لتسيير العمل بالمطاحن والمخابز بدائرة المحافظة، كما تم تكليف الإدارات الفرعية بتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية خلال أيام العيد، بالإضافة إلى حملات ديوان عام المديرية، تنفيذا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.