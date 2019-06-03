ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين وأفيون بالإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدرى الهيروين والأفيون بغرض الاتجار.



وأفادت معلومات واردة إلى ضباط المباحث بالمديرية، بقيام عاطلين لهما صحيفة جنائية بالاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين بمنطقة الشاطبى شرق المدينة أثناء استقلالهما لسيارة ملاكي.



في سياق متصل، تمكن ضباط مباحث المديرية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.



وبمواجهة المتهمين؛ اعترف الأولان بحيازة المواد المخدرة، والآخران بحيازة الأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.