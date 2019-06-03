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الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:13 م

الكرملين يحذر من تقارير إعلامية بشأن صفقة روسية أمريكية في سوريا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
dostor.org/2652822

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين من تصديق التقارير الإعلامية المتعلقة باقتراح الولايات المتحدة عقد صفقة مع موسكو تتضمن الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيراني في سوريا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي -: "لن أسبق الأحداث بشأن هذا الاقتراح، ولكنني أدعو الجميع أن يكونوا حذرين للغاية فيما يتعلق بالأخبار المضللة، التي سيجري تداولها بكثرة هذه الأيام في الإعلام بهذا الشأن".

وكانت مصادر إعلامية ذكرت مؤخرا أن اجتماعا سيضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل سيعقد قريبا في القدس لبحث الملف السوري، وسيركز على الوجود الإيراني في سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن تنوي عرض صفقة على موسكو حول سوريا أثناء اجتماع سيعقد قريبا في القدس بين مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ونظيراه الروسي نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي مئير بن شبات.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيُعقد تحت عنوان "مناقشة الأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن إجراء هذا اللقاء يأتي بناء على تفاهم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل.

وستقترح واشنطن في الاجتماع "خريطة طريق" تهدف إلى حث روسيا على اتخاذ إجراءات ملموسة تتعلق بضبط دور إيران في سوريا وبالعملية السياسية السورية مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

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