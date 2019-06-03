أحلام تحيى حفلًا غنائيًا بالسعودية رابع أيام عيد الفطر

تستعد المطربة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي ضخم بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، وذلك يوم 8 يونيو المقبل الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، في المملكة العربية السعودية.



وكانت أحلام قد أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، يوم 21 مارس الماضي ضمن حفلات عيد الأم العالمي.



من ناحية أخرى، شاركت ​أحلام​ متابعيها رسالة تلقتها من إحدى معجباتها، تدعى شهد الزايدي، مدونة على ورقة من أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، ونشرت أحلام هذه الرسالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت الرسالة مكتوب عليها: "يا رب وعلى أرضك ومن داخل بيتك العظيم وبكل حواسي أناجيك أسعدها يا رب ووفقها وكن معها واحميها واغفر ذنوبها واجبر خاطرها واحفظها في ودائعك أم فاهد".