ضبط 430 كيلو لحوم فاسدة في الزاوية الحمراء

تمكن رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل وبحوزته 430 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة، قبل بيعها للمواطنين في منطقة الزاوية الحمراء.



كانت مباحث التموين قد رصدت محلًا غير مرخص لتجارة السلع الغذائية في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأشارت المعلومات إلى حيازة مالكه وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.



بمداهمة المحل، ضبطت القوة 430 كيلو جرامًا من مقطعات اللحوم والدواجن والبانيه والبرجر والسجق داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات، مع تغيّر خواصها الطبيعية، وهو ما أثبتته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة.