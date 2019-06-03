"بن سحيم" يشكر خادم الحرمين على استضافة معتمري قطر

أعرب المعارض القطري سلطان بن سحيم، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل الاجراءات الخاصة بالمعتمرين القطريين.



وقال «بن سحيم» في تغريدة على صفحته الرسمية بموق التدوينات «تويتر»: «أبارك للمئات من إخواني القطريين الذين يتدفقون تباعًا لآداء العمرة طاعة لربهم وإن كره الظالمون الذين نصبوا لهم المصائد.. اللهم تقبل منهم ونجهم من كيد المتربصين».



وأضاف قائلًا: «الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وأخي الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما بضيوف الرحمن، وتسهيلهما كل عقبة أمامهم».



وتابع: «بجهود خادم الحرمين الشريفين، وأخي الأمير محمد بن سلمان، اجتمعت كلمة الخليج والعرب والمسلمين لأول مرة على نبذ الإرهاب وتنمية المجتمعات الإسلامية فما شذ عنهم سوى دعاة التدمير والإرهاب وللأسف كان نظام قطر في كل ذلك لهم تابعًا وللخليج معاديًا، وللعروبة ناكرًا، وللإسلام الحق مجافيًا».