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الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:07 م

تحيا مصر: إجراء 1000 عملية جراحية للمياه البيضاء ضمن مبادرة "نور حياة" في رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2652807

أعلن صندوق تحيا مصر إجراء 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء مجانًا خلال شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (نور حياة) للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق تامر عبد الفتاح - في بيان اليوم الإثنين، "إن العمليات الجراحية يتم إجراؤها للحالات المكتشف إصابتها خلال القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، وذلك في 3 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة بأعلى مستويات الخدمة الطبية وجودة العدسات التي وفرها الصندوق".

وأضاف عبد الفتاح، أن الصندوق وفر أيضًا 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون، وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، وجهاز المسح الطبي (موبايل فيجن)، وجهاز كشف الشبكية وقاع العين (سلايت لامب)، وجهاز الكشف الإلكتروني (ريفركتور) وجهاز قياس العدسات (ديجتال لينز ميتر) لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بدأت 7 فبراير الماضي وتستهدف الكشف الطبي على نحو 147 ألف مواطن، و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومن المنتظر إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ، حيث ستنفذ هذه المرحلة في 11 محافظة هي (السويس - الإسماعيلية - الإسكندرية - الشرقية - الدقهلية - الجيزة - بني سويف - المنيا - قنا - الأقصر - البحر الأحمر).

وأشار إلى أن قوافل المبادرة توفر خدمة الكشف الطبي للعيون على الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، والأدوية اللازمة للحالات المكتشف إصابتها، بالإضافة إلى النظارات الطبية مجانًا، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ولفت إلى أن الصندوق ينفذ المبادرة بتمويل مالي قدره مليار جنيه، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات مجانًا، من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجَا بالمجتمع.

ونوه بأنه خصص الصندوق الحساب رقم (037037) بمختلف البنوك المصرية لاستقبال المساهمات في المبادرة، كما يستقبل كافة الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن (15118)، موضحًا أن القوات المسلحة تشارك في المبادرة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

وأوضح أن وزارة الداخلية توفر من ناحيتها الدعم الكامل للمبادرة من خلال المستشفيات التابعة لها؛ لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة، فضلًا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء والأورمان والجمعية الشرعية لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجًا؛ لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال المبادرة وتيسير انتقالاتهم إلى مواقع القوافل الطبية.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق، إنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف المحافظات؛ لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلًا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة وتوفير منسقًا بها؛ لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي

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