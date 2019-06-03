ائتلاف الوطنية العراقي يحذر من تصعيد الأوضاع في المنطقة

حذر رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي من تصعيد الأوضاع في المنطقة والعالم بأسره.



وذكر مكتب علاوي - في بيان حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين - أن رئيس ائتلاف الوطنية العراقي بعث رسالة عاجلة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.



وأضاف أن علاوي شدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين الدول مبنية على أساس احترام السيادة، داعيًا إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بالشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية بشأن هذا الصدد.