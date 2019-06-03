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الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:00 م

محافظ القليوبية يتفقد المعامل المركزية ومستشفى الصدر ببنها

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
أ ش أ
dostor.org/2652793

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة، والتي تقوم بكافة التحاليل الطبية، وتعد صرحا طبيا متميزا ليكون قبلة المرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وتفقد المحافظ الدور الأول بالمعامل والمخصص لتحاليل الدم؛ لمتابعة سير العمل به، والتأكد من الدقة التي يتوجب مراعاتها في استخراج التحاليل وتدبير النواقص الطبية المطلوبة للمعامل؛ لممارسة عملها على الوجه الأمثل، بما يعود بالإيجاب على صحة المواطنين.

كما تفقد المحافظ معمل المياه، والذي يقوم بتحليل المياه بجميع أنواعها؛ للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة، كما تفقد أيضا معمل الأغذية، والذي يقوم بأخذ العينات من الأطعمة المستوردة والمصنعة محليًا؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وذلك بإجراء عدد من الفحوص.

وأوصى محافظ القليوبية، مسئولي المعامل بإعداد تحليل إحصائي شهري لتقييم الأغذية والمياه غير المطابقة للمواصفات، حتى يكون للمعامل دور رقابي على منع دخول وبيع هذه المنتجات، وتقييم نتائج صرف الشركات غير المطابقة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعامل مع هذه الشركات.

وفي إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة، بما يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، قام محافظ القليوبية أيضا بجولة مفاجئة لمستشفى الصدر بمدينة بنها؛ للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل، وتحدث إلى المرضى لاستطلاع أرائهم في جودة الخدمة الطبية المقدمة.

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