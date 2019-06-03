الأرصاد: غدًا انخفاض الحرارة 3 درجات وسقوط أمطار خفيفة

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري والقاهرة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.



وأكد عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" انخفاض الحرارة غدًا من 2 إلى 3 درجات مئوية مع فرص نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.



و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.