برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد

تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب إحاطة بشأن عدد الأطباء البيطرين فى محافظة أسيوط، حيث يرى النائب أن عدم توفرهم يتسبب فى عدم القيام بالمهام المطلوبة من قبل مديريات الطب البيطرى بالمحافظة.



وأضاف زكريا، في بيان له، أن هناك بعض الأشخاص يستغلون عدم وجود رقابة ويبيعون لحوم فاسدة للمواطنين، مشددا على ضرورة شن حملات مفاجئة على محلات بيع اللحوم بالمحافظة لمنع هذه الظاهرة التى تؤثر على صحة المواطنين، مطالبا بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين لوضع خطة للقضاء على هذه الظاهرة.



وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، بإعادة توزيع الأطباء وفقا للكثافة السكانية بالقرى والمدن وعدد المجازر، ومن ثم يتم التنسيق بينهم وبين وزارة التموين لتشديد الرقابة على الأسواق لعدم بيع لحوم فاسدة، مشيدا بالجهود المبذولة فى القبض على بعض التجار وضبط كميات من اللحوم الفاسدة مناشدة المسئولين بالتركيز على محافظات الصعيد.