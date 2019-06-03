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الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:58 م

رئيس مجلس النواب يهنئ العاملين بالمجلس بمناسبة عيد الفطر

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2652789

بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، تهنئة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، ووكيليه السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الأمين العام، لكل العاملين فى أمانة المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت إدارة المجلس فى نص الرسالة التى بثّتها الإذاعة الداخلية: "يتوجّه رئيس مجلس النواب والوكيلان والمستشار الأمين العام بخالص التهنئة القلبية للعاملين فى الأمانة العامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات".

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من غد الثلاثاء، 4 يونيو، حتى الخميس 6 يونيو، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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