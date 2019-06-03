القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:57 م

التحفظ على 2 طن جبن فاسد في الإسكندرية

التحفظ على 2 طن جبن
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2652788

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن من الجبنة الفاسدة قبل ترويجها بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر مواد غذائية وقائد سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة ومحاولة ترويجها علي أصحاب المحلات.

تم ضبط السيارة وألقي القبض علي مالكها وبتفتيشها عثر بداخلها على 2.880 طن من "جبن موتزريلا" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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