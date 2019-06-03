القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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مصر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:55 م

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و500 ميجاوات

الكهرباء: الحمل المتوقع
أ ش أ
dostor.org/2652784

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأحد، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الإثنين، 26 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 28 ألف ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 21 ألفا و845 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة، من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين، بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة، والوقوف على أسبابها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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