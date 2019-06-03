رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019

يحتفل مسلمو العالم باقتراب موعد قدوم عيد الفطر المبارك، واعتاد الكثير علي تبادل رسائل التهنئة الخاصة بهذة المناسبة.



و يحرص الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتس آب وتويتر.. وغيرها، على معايدة الأصدقاء والأقارب برسائل جديدة ومعاصرة لعيد الفطر المبارك 2019 وإرسالها عقب صلاة العيد.



وفيما يلي يرصد موقع "الدستور" أبرز رسائل تهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك لعام 2019:



1-أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.



2-قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير.



3- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.



4-أحلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات، تبادل الزيارات، وقارئ هالعبارات.





