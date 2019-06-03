جدة تنقذ حفيدتها من القتل على يد والدتها في حلمية الزيتون

قررت نيابة حلمية الزيتون عرض أم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامه قواها العقلية؛ لاتهامهما بمحاولة قتل نجلتها خنقًا بمنطقة حلمية الزيتون.



واستمعت النيابة لأقوال جدة الطفلة من الأب التي أكدت أن المتهمة حاولت خنق حفيدتها للتخلص منها، لوجود خلافات زوجية مع زوجها وتركه منزل الزوجية منذ شهر.



وأكدت الجدة أن المتهة يظهر عليها تصرفات غريبة من صراخ وأقوال غير مفهمومة طوال الوقت، وأنها عندما علمت بمغادرة نجلها لمنزل الزوجية حضرت لتجلس مع المتهمة وحفيدتها حتى لا تتركهما بمفردهما، وبسماعها استغاثة الطفلة دخلت للغرفة فوجدت المتهمة تحاول خنق حفيدتها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلمية الزيتون بلاغًا من "ن.ح" تتهم فيه زوجة نجلها "م.ح" بمحاولة خنق نجلتها داخل غرفتهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.