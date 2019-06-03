السجن 3 سنوات لطالب حاول إدخال حشيش لسجين في أكتوبر

قضت محكمة الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار عماد الدرمللي وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبوطالب، الإثنين، بمعاقبة حدث بالحبس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لقيامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة لسجين محبوس على ذمة إحدى القضايا في قسم شرطة أكتوبر.



وجاء في قرار الإحالة بالقضية التي حملت رقم 233 لسنة 2019 إن "محمد. و"، 16 سنة، طالب، أحرز كمية من مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي في غير الأحوال المصرح بها.



وكشفت أقوال معاون مباحث ثان أكتوبر، عن أنه أثناء مباشرة مهام عمله تقدم له المتهم لإدخال بعض المأكولات لأحد المسجونين وبتفتيش الزيارة لضبط أي مخالفات أو ممنوعات من الدخول للحجوزات، عثر بداخلها على لفافة بلاستيكية بداخلها قطعة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش، فضبطه والقطعة وتم التحفظ عليهما وبمواجهة المتهم أقر بإحراز المخدر بقصد إدخاله لأحد المسجونين على ذمة إحدى قضايا الجنايات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بالاتفاق فيما بينهما.



كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة حشيش مدرج بالجدول، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة التي أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الطفل عقب انتهاء التحقيقات وورود تقرير المعمل الكيماوي.