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الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:53 م

الفلبين تلقى القبض على 10 صيادين فيتناميين بسبب الصيد الجائر

الفلبين تلقى القبض
dostor.org/2652779

قالت قوات خفر السواحل اليوم الإثنين، إنه تم إلقاء القبض على عشرة صيادين فيتناميين في الفلبين لقيامهم بالصيد الجائر.

وقال أرماند باليلو المتحدث باسم قوات خفر السواحل إنه تم إلقاء القبض على الصيادين أمس الأول السبت، وتمت مصادرة القاربين الخاصين بهم في إقليم كاجايان، على بعد 450 كيلومترا شمال مانيلا.

وأضاف باليلو أن أفراد قوات خفر السواحل قد رصدوا قاربي الصيد الفيتناميين أثناء قيامهما بدورية في بلدة كالايان.

وأوضح أن قاربي الصيد حاولا الفرار، مما دفع قاربا تابعا لخفر السواحل لمطاردتهما.

وجرى إلقاء القبض على الصيادين الفيتناميين، وتم تسليمهم لمكتب المصايد والموارد المائية لإجراء مزيد من التحقيقات.

ويشار إلى أنه يتم إلقاء القبض على العشرات من الصيادين الفيتناميين في الفلبين سنويا بسبب الصيد الجائر، ويواجه الصيادون عقوبة السجن ستة أشهر ودفع غرامة تبلغ ما لا يقل عن ألف دولار في حال إدانتهم.

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