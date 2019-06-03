12 رجلًا وامرأة بالمناصفة يشكلون الحكومة الانتقالية فى النمسا

أدت حكومة انتقالية تتسم بالمساواة بين الجنسين وتضم مسئولين حكوميين كبارًا اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، في النمسا أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، الذى كلف هذه الحكومة بإدارة الشئون الوطنية حتى إجراء الانتخابات المبكرة الوشيكة.



وتم تشكيل الحكومة الخبراء المؤقتة بعد انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الحزب المحافظ سيباستيان كورتس بسبب شريط فيديو أثار اتهامات بالفساد ضد شركاء من اليمين المتطرف في ائتلاف كورتس.



وقال فان دير بيلين: "أنا مقتنع بأن الحكومة الجديدة سوف تمثل النمسا سياسيا ودبلوماسيا وعلى نحو مُرضي... كدولة واثقة في قلب أوروبا".



وتقود حكومة الخبراء الجديدة أول مستشارة نمساوية، بريجيت بيرلين، التي حصلت على إجازة من منصب رئيسة المحكمة الدستورية لتتحول إلى السياسة.



ومن بين أعضاء الحكومة أيضًا وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، وهو دبلوماسي رفيع المستوى، وإدوارد مولر، الذي تمت ترقيته من مسئول رفيع المستوى في وزارة المالية إلى وزير المالية.



ومن المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات المبكرة في سبتمبر المقبل.