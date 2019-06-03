التحفظ على 12 ألف لعبة نارية في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 12 ألف قطعة صاروخ من الألعاب النارية مجهولة المصدر محظور تداوله بالبلاد قبل ترويجها بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل خردوات غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من محدثات الصوت مجهولة المصدر.



تم مداهمة المحل وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 12000 وحدة ألعاب نارية محظور استيرادها أو تداولها بالأسواق نظرًا لخطورتها على الاقتصاد القومي والسكينة العامة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.