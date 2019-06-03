القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
رياضة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:50 ص

ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2652674

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي اليوم الإثنين أن حارس المرمى ديفيد مارتين سينضم للفريق في الأول من يوليو المقبل.

وتوصل ويستهام لاتفاق مع مارتين على الانضمام للفريق بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وينضم مارتين 33 عامًا ابن إلفين مارتين لاعب ويستهام السابق، إلى الفريق في صفقة انتقال حر بمجرد إنهاء عقده مع ميلوال.

وقال مارتين: "الانضمام إلى ويستهام بمثابة حلم لي ولعائلتي، لقد كان ويستهام النادي الذي أشجعه منذ الطفولة".

وشارك مارتين في 15 مباراة مع ميلوال على مدار عامين بعد قدومه للفريق من صفوف إم كيه دونز الذي شارك معه في 339 مباراة خلال سبعة أعوام.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

الاحتفال بليلة القدر وإفطار الأسرة المصرية أهم ما تناولته صحف اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى واشنطن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدورى الأبطال

جوارديولا يتحدث عن فالفيردي ويتخذ قرارا نهائيا بخصوص العودة لبرشلونة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الرئيس نيوز

"الحرية والتغيير" تبدأ العصيان اليوم وتوقف التفاوض مع "العسكري"

بيان من مصر بشأن تصاعد الأحداث في السودان

تحذير برلماني من البناء المخالف والتعدي على الأراضي خلال العيد

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه

وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر

كشكول

اعتماد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

"أمهات مصر": طوارئ بالبيوت استعداداً لامتحانات الثانوية العامة .. ومفيش عيد

جامعة المنصورة: حق طالبة "التبول اللاإرادي" محفوظ

"السيسي" لأولياء الأمور:"ما تخافوش مش هنضيعكم"

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفال أوقاف قنا بليلة القدر

الأمصار

تنقلات المدربين في الكالتشيو تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

رئيس مصر للطيران عضوا بمجلس الطيران الدولي (اياتا)

السودان تُوقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم

مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فلكيًا.. تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في أربع قارات

"جوجل" تحل مشكلة "ازدحام الشبكة" شرق الولايات المتحدة بعد تعطلها لساعات

العطلة والرعب: 4 مواقع لـ"السياحة السوداء"

الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎