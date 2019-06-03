ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي اليوم الإثنين أن حارس المرمى ديفيد مارتين سينضم للفريق في الأول من يوليو المقبل.



وتوصل ويستهام لاتفاق مع مارتين على الانضمام للفريق بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



وينضم مارتين 33 عامًا ابن إلفين مارتين لاعب ويستهام السابق، إلى الفريق في صفقة انتقال حر بمجرد إنهاء عقده مع ميلوال.



وقال مارتين: "الانضمام إلى ويستهام بمثابة حلم لي ولعائلتي، لقد كان ويستهام النادي الذي أشجعه منذ الطفولة".



وشارك مارتين في 15 مباراة مع ميلوال على مدار عامين بعد قدومه للفريق من صفوف إم كيه دونز الذي شارك معه في 339 مباراة خلال سبعة أعوام.