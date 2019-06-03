تداول 341 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم تداول نحو341 شاحنة و398 سيارة، وذلك فضلا عن 7 آلاف طن من الحجر الجيري.



وأفادت هيئة موانىء البحر الأحمر في بيان لها اليوم الإثنين، بأن حركة الواردات شملت نحو 159 شاحنة و386 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات نحو 7 آلاف طن حجر جيري و182 شاحنة بضائع و12 سيارة.



في سياق متصل، استقبل ميناء سفاجا اليوم الإثنين نحو أربع سفن وهي: "أمانة، والقاهرة، والحرية 2، والنوي إكسبريس"، بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين: "إيلة وبريدج"، كما استقبل ميناء الغردقة العبارة "الرياض"، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة "Medlink".