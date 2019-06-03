دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان

يصادف اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان ويسارع المسلمين لقراءة الأدعية المستحبة في هذا اليوم، وترصد "الدستور" الدعاء وفضله وثوابه.



" اللهم غشني فيهِ بالرحمة، وأرزقني فيهِ التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيمًا بعبادهِ المؤمنين، يا أرحم الراحمين".



ثواب الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِى لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ ".

ومن الأدعية المستحبة:

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيمًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ".



اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأداء شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.



اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ.



اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.