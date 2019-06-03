ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المحلة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك".



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، قيام 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة عن طريق قطع "دفيرة الكهرباء"، وتشغيلها عن طريق عصا الإدارة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأقروا بارتكاب 10 وقائع سرقة "دراجات نارية – مركبات توك توك – ماكينات رى"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عميلهم "ميكانيكى دراجات بخارية"- سيئ النية - وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.