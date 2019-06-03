القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
اقتصاد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:43 ص

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2652658

أظهر مسح أن أنشطة التصنيع في منطقة اليورو انكمشت للشهر الرابع في مايو، وبوتيرة أسرع، في الوقت الذي تأثرت فيه سلبًا بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونزول الطلب على السيارات والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقضايا جيوسياسية أوسع نطاقًا.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آى.إتش.إس» ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 47.7 في مايو، لتماثل القراءة الأولية، لكن دون المستوى المسجل في أبريل عند 47.9 وأعلى قليلًا من أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في مارس.

كما ظل مؤشر يقيس التغير في الإنتاج، يغذي مؤشر مجمع لمديري المشتريات من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء وينظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ليبلغ 48.9، وكان المؤشر قد سجل 48.0 في أبريل.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس: "يظل التصنيع بمنطقة اليورو منكمشًا خلال مايو، بما يشير إلى أن القطاع سيدفع الاقتصاد الأوسع نطاقا للهبوط في الربع الثانى".

وأضاف "الانخفاض للشهر الرابع على التوالي في الإنتاج وحدوث مزيد من التراجع الكبير للطلبيات الجديدة يؤكدان على الكيفية التي يظل بها القطاع في أصعب فتراته منذ 2013".

وفي مؤشر على أنه لن يكون هناك تحسن قريبًا، استقر مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة دون مستوى التعادل للشهر الثامن، على الرغم من أنه ارتفع إلى 46.6 من 45.8 في أبريل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الاحتفال بليلة القدر وإفطار الأسرة المصرية أهم ما تناولته صحف اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى واشنطن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدورى الأبطال

جوارديولا يتحدث عن فالفيردي ويتخذ قرارا نهائيا بخصوص العودة لبرشلونة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الرئيس نيوز

بيان من مصر بشأن تصاعد الأحداث في السودان

تحذير برلماني من البناء المخالف والتعدي على الأراضي خلال العيد

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه

وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر

السودان: 9 قتلى على الأقل في فض اعتصام القيادة العامة

كشكول

اعتماد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

"أمهات مصر": طوارئ بالبيوت استعداداً لامتحانات الثانوية العامة .. ومفيش عيد

جامعة المنصورة: حق طالبة "التبول اللاإرادي" محفوظ

"السيسي" لأولياء الأمور:"ما تخافوش مش هنضيعكم"

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفال أوقاف قنا بليلة القدر

الأمصار

تنقلات المدربين في الكالتشيو تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

رئيس مصر للطيران عضوا بمجلس الطيران الدولي (اياتا)

السودان تُوقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم

مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فلكيًا.. تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في أربع قارات

"جوجل" تحل مشكلة "ازدحام الشبكة" شرق الولايات المتحدة بعد تعطلها لساعات

العطلة والرعب: 4 مواقع لـ"السياحة السوداء"

الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎