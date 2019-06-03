أستراليا تقدم مساعدة بمليارات الدولارات لجزر سليمان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تقديم مساعدة بقيمة 250 مليون دولار(6ر173 مليون دولار أمريكي) لجزر سليمان، بينما أكد أن التزام بلاده نحو الجزر لا يتعلق بتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة.



والتقى موريسون، أول مسئول أسترالي يزور جزر سليمان منذ عام 2008، برئيس الوزراء ماناسيه سوجافار اليوم الإثنين في العاصمة هونيارا.



وجاء في بيان مشترك أن أستراليا سوف تقدم تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية على مدار أكثر من 10 أعوام.



وأضاف البيان أن أستراليا سوف تساعد في بناء مقر جديد لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة الشئون الخارجية ومجمع للتجارة الخارجي.



كما أن أستراليا خصصت 7ر2 مليون دولار لتدريب مواطني جزر سليمان للعمل في المناطق الريفية في أستراليا لسد حاجات العمل.



وأعلنت أستراليا العام الماضي عن صفقة لتوصيل كابلات الإنترنت فائق السرعة من تحت البحر من سيدني إلى جزر سليمان، بعدما قررت الدولة الجزيرة إلغاء عقد مع شركة هواوي الصينية.



ويذكر أنه خلال الأعوام الأخيرة، مثل النفوذ الصيني المتصاعد والمساعدات الضخمة التي تقدمها بكين لمنطقة المحيط الهادي مشكلة لأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تخوض حربا تجارية مع الصين حاليا، لكن موريسون قال إنه لا يجب النظر للمساعدة الأسترالية من هذا المنظور.



وقال للصحفيين في هونيارا "علينا أن نتوخى الحذر ولا ننظر لما يحدث وتطوير العلاقات هنا لأستراليا ومنطقة المحيط الهادي عبر هذه المعايير الثنائية لأمريكا والصين".



وأوضح" نحن هنا لأننا أسرة مع المحيط الهادي" يشار إلى أنه بعد زيارته لجزر سليمان، سيتوجه موريسون إلى لندن وسنغافورة.