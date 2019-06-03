القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
عالم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:43 ص

أستراليا تقدم مساعدة بمليارات الدولارات لجزر سليمان

رئيس الوزراء الاسترالي
رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون
وكالات
dostor.org/2652657

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تقديم مساعدة بقيمة 250 مليون دولار(6ر173 مليون دولار أمريكي) لجزر سليمان، بينما أكد أن التزام بلاده نحو الجزر لا يتعلق بتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة.

والتقى موريسون، أول مسئول أسترالي يزور جزر سليمان منذ عام 2008، برئيس الوزراء ماناسيه سوجافار اليوم الإثنين في العاصمة هونيارا.

وجاء في بيان مشترك أن أستراليا سوف تقدم تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية على مدار أكثر من 10 أعوام.

وأضاف البيان أن أستراليا سوف تساعد في بناء مقر جديد لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة الشئون الخارجية ومجمع للتجارة الخارجي.

كما أن أستراليا خصصت 7ر2 مليون دولار لتدريب مواطني جزر سليمان للعمل في المناطق الريفية في أستراليا لسد حاجات العمل.

وأعلنت أستراليا العام الماضي عن صفقة لتوصيل كابلات الإنترنت فائق السرعة من تحت البحر من سيدني إلى جزر سليمان، بعدما قررت الدولة الجزيرة إلغاء عقد مع شركة هواوي الصينية.

ويذكر أنه خلال الأعوام الأخيرة، مثل النفوذ الصيني المتصاعد والمساعدات الضخمة التي تقدمها بكين لمنطقة المحيط الهادي مشكلة لأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تخوض حربا تجارية مع الصين حاليا، لكن موريسون قال إنه لا يجب النظر للمساعدة الأسترالية من هذا المنظور.

وقال للصحفيين في هونيارا "علينا أن نتوخى الحذر ولا ننظر لما يحدث وتطوير العلاقات هنا لأستراليا ومنطقة المحيط الهادي عبر هذه المعايير الثنائية لأمريكا والصين".

وأوضح" نحن هنا لأننا أسرة مع المحيط الهادي" يشار إلى أنه بعد زيارته لجزر سليمان، سيتوجه موريسون إلى لندن وسنغافورة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ يومين

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ يومين

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 3 أيام

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ 3 أيام

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ 3 أيام

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

الآن

الاحتفال بليلة القدر وإفطار الأسرة المصرية أهم ما تناولته صحف اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى واشنطن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدورى الأبطال

جوارديولا يتحدث عن فالفيردي ويتخذ قرارا نهائيا بخصوص العودة لبرشلونة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الرئيس نيوز

"الحرية والتغيير" تبدأ العصيان اليوم وتوقف التفاوض مع "العسكري"

بيان من مصر بشأن تصاعد الأحداث في السودان

تحذير برلماني من البناء المخالف والتعدي على الأراضي خلال العيد

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه

وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر

كشكول

وزير التعليم العالييوجه برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الجامعية بعيد الفطر المبارك

اعتماد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

"أمهات مصر": طوارئ بالبيوت استعداداً لامتحانات الثانوية العامة .. ومفيش عيد

جامعة المنصورة: حق طالبة "التبول اللاإرادي" محفوظ

"السيسي" لأولياء الأمور:"ما تخافوش مش هنضيعكم"

الأمصار

تنقلات المدربين في الكالتشيو تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

رئيس مصر للطيران عضوا بمجلس الطيران الدولي (اياتا)

السودان تُوقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم

مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فلكيًا.. تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في أربع قارات

"جوجل" تحل مشكلة "ازدحام الشبكة" شرق الولايات المتحدة بعد تعطلها لساعات

العطلة والرعب: 4 مواقع لـ"السياحة السوداء"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎