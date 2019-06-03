ضبط المتهمين بسرقة "بروجيكتور" من داخل مدرسة في العبور

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة عرض بصرى "بروجكتور" من داخل إحدى المدارس بالعبور.



تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، من مديرة إحدى المدارس بدائرة القسم، باكتشافها سرقة 5 أجهزة عرض بصرى "بروجكتور" من داخل إحدى الغرف بالمدرسة.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبيعهم المسروقات لعميلهم "صاحب محل كمبيوتر" مقيم بدائرة المركز، تم ضبطه وأرشد عن 3 أجهزة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.