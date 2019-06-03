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الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:38 ص

تجهيز 21 لجنة بالأقصر استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

عبد اللطيف أحمد عمران
عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية
أ ش أ
dostor.org/2652649

قال عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنه تم تجهيز 21 لجنة امتحان على مستوى المحافظة استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم، ويؤديها 6 آلاف و489 طالبا وطالبة.

‎ وأضاف عمران - في تصريح اليوم الإثنين - أنه تم تشكيل لجنة للمرور على لجان الامتحان للتأكد من استعدادها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحلة للطلاب، ‎وكذلك متابعة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المسئولين عن لجان الامتحانات‎.. مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، تعمل عل مدار الساعة لمتابعة جميع أعمال الامتحانات.

‎وأشار إلى أنه تم إعداد خطط لتأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة مع تأمينها وفقا لتعليمات محافظ الأقصر وتحت إشراف القوات المسلحة والشرطة وبمتابعة من غرفة عمليات المحافظة لكافة مراحل العملية الامتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان، بجانب تأمين مقار لجان الامتحانات سواء بداخلها أو خارجها.

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