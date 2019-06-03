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الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:37 ص

وزير خارجية رواندا يصل إلى القاهرة للقاء شكري

ريتشارد سي زيبرا
ريتشارد سي زيبرا وزير خارجية رواندا
فاتن غلاب
dostor.org/2652648

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، ريتشارد سي زيبرا وزير خارجية رواندا، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية.

ويلتقي سامح شكري وزيـر الخارجية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية كورنيش النيل، على خلفية العلاقات التاريخية بين البلدين التي تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دولة من دول حوض نهر النيل، فمصر إحدى دولتى المصب، بينما تعد رواندا الواقعة بالهضبة الاستوائية المنبع الثاني لنهر النيل.

ويربط الدولتان عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافةً إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقي، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق إفريقيا، منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية.

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