"هآرتس" تكشف خطة نتنياهو لمعاقبة الفلسطينيين

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن طريقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمعاقبة الفلسطينيين بصورة جماعية، وذلك عن طريق مناطق صيد الأسماك.



وقالت الصحيفة في تقريرها إن نتنياهو اعتمد طريقة تقليل المساحات المسموح بها في الصيد للضغط على سكان غزة الذين يعتبرون الصيد مركز استقرار القطاع.



وتابعت أن نتنياهو قام بوضع حدود على المناطق المسموح بها للصيد، ردًا على بالبالونات الحارقة التي تطلق من غزة نحو جنوب إسرائيل.



وأضافت أن صيد الأسماك يعد أمر حيوي وضروري لاقتصاد القطاع ومصدر مهم لغذاء السكان المحاصرون.



وأشارت إلى أنه خلال شهر مايو، أصدر نتنياهو مجموعة من القرارت التي من شأنها قيدت منطقة الصيد، وربط نتنياهو غذاء سكان القطاع بالهدوء، على الرغم من أن الصيادين لا ذنب لهم فيما يحدث على الحدود.



وقال مصدر مطلع في الجيش الإسرائيلي "لا يجب استخدام مناطق الصيد كوسيلة لممارسة الضغط على سكان قطاع غزة، بسبب أهمية هذا القطاع القصوى لأنها يعد أهم مصادر التوظيف والغذاء لأهل القطاع".



وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لا يستمع لقيادات الجيش واستمر في توجيه أوامره بتقليص مناطق الصيد مرة أخرى لتعود إلى 10 أميال، ردًا على الحريق الذي اشتعل في إسرائيل مؤخرًا.



وأوضحت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا، فالحصار الذي تفرضه إسرائيل قد يؤدي لنتائج كارثية.



وتابعت أن فى شهر أبريل الماضي وصل عدد العاملين بشكل مباشر في قطاع الصيد إلى 3700 عامل، و1500 آخرين يعملون بوظائف متعلقة بالصيد بشكل غير مباشر، وهو ما يعني أن عدد العاملين في القطاع يتراوح من 6 آلاف عامل إلى 5 آلاف، أي حوالي ربع الأعداد التي كانت تعمل في القطاع منذ منتصف عام 2000.