كشف غموض العثور على جثة سائق في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة من فني كهرباء، بمقتل والده، سائق، 64 سنة، داخل مسكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وبه جرحين طعنيين بالرقبة والبطن.



تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل، 28 سنة، مقيم سنورس بالفيوم، سبق إتهامه في قضية "سرقة مسكن".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجني عليه وحال تواجدهما بمسكن المجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، تحصل عليه من داخل مطبخ الشقة فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وفر هاربًا، وتم بإرشاده ضبط عن الهاتف المحمول المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.