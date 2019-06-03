إنيوس تعتزم استثمار ملياري دولار في مجمع بتروكيماويات سعودي

قالت شركة إنيوس- عملاق صناعة البتروكيماويات حول العالم- التابعة للملياردير جيم راتكليف يوم الإثنين، إنها ستستثمر ملياري دولار لبناء ثلاثة مصانع في السعودية ضمن مجمع للبتروكيماويات لأرامكو السعودية وتوتال.



وقالت الشركة إن مصانع إنيوس ستكون جزءا من خطط أرامكو السعودية وتوتال بناء مجمع بتروكيماويات تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار يطلق عليه اسم مشروع أميرال، والذي سيورد مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار.



وقال جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة إنيوس في بيان التوقيت مناسب لندخل هذا الاتفاق المهم في السعودية مع أرامكو السعودية وتوتال. سنجلب تكنولوجيا متقدمة لأنشطة المصب مما سيضيف قيمة ويخلق المزيد من الوظائف في المملكة.