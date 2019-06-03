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الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:35 ص

تباين مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2652638

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحة لجلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه المصريين والعرب للشراء، واتجاه الأجانب للبيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.3% ليسجل 13731 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.26% ليسجل 595.87 نقطة، وتراجع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.17% ليسجل 1517.1 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان ايجي إكس 50 بنسبة 0.37% ليسجل 2055.12 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال التعاملات المبكرة لجلسة اليوم نحو 1.74 مليار جنيه، ليسجل 743،66 مليار جنيه، مقابل 741،92 مليار جنيه بنهاية تداولات أمس الاحد.

وبلغ حجم التداول الإجمالي خلال التعاملات المبكرة لجلسة اليوم، نحو 9.88 مليون سهم، بقيمة 63.13 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1474 عملية.

وشهدت التعاملات الصباحية التداول على 77 سهمًا، ارتفع منها 37 سهمًا، فيما حافظ 29 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 11 سهمًا.

وبشأن تعاملات المستثمرين خلال التعاملات الصباحية، اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء بصافي قيمة بلغت 10.69 مليون جنيه و302.45 ألف جنيه على الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 10.99 مليون جنيه على التوالي.

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