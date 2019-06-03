"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو البلطجة على "فيس بوك"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص بالدقهلية حال قيامه بأعمال بلطجة وبحوزته سلاح أبيض.



في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه أحد الأشخاص حال قيامه بأعمال بلطجة حاملًا بيده سلاح أبيض، فقد تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد هوية الشخص الذي ظهر بموقع الفيديو وهو تاجر هواتف محمولة، 22 سنة، (له معلومات جنائية) ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض "سنجة"، وبرفقته تاجر هواتف محمولة، 24 سنة، له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة".



بمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وأن المضبوطات هي المستخدمة في الواقعة والتي ترجع إلى وجود خلافات مالية مع تاجر هواتف محمولة آخر مقيم بدائرة القسم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.