القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
حوادث
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:34 ص

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو البلطجة على "فيس بوك"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2652635

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص بالدقهلية حال قيامه بأعمال بلطجة وبحوزته سلاح أبيض.

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه أحد الأشخاص حال قيامه بأعمال بلطجة حاملًا بيده سلاح أبيض، فقد تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد هوية الشخص الذي ظهر بموقع الفيديو وهو تاجر هواتف محمولة، 22 سنة، (له معلومات جنائية) ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض "سنجة"، وبرفقته تاجر هواتف محمولة، 24 سنة، له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة".

بمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وأن المضبوطات هي المستخدمة في الواقعة والتي ترجع إلى وجود خلافات مالية مع تاجر هواتف محمولة آخر مقيم بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ 5 أيام

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

الآن

الاحتفال بليلة القدر وإفطار الأسرة المصرية أهم ما تناولته صحف اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى واشنطن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدورى الأبطال

جوارديولا يتحدث عن فالفيردي ويتخذ قرارا نهائيا بخصوص العودة لبرشلونة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الرئيس نيوز

بيان من مصر بشأن تصاعد الأحداث في السودان

تحذير برلماني من البناء المخالف والتعدي على الأراضي خلال العيد

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه

وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر

السودان: 9 قتلى على الأقل في فض اعتصام القيادة العامة

كشكول

اعتماد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

"أمهات مصر": طوارئ بالبيوت استعداداً لامتحانات الثانوية العامة .. ومفيش عيد

جامعة المنصورة: حق طالبة "التبول اللاإرادي" محفوظ

"السيسي" لأولياء الأمور:"ما تخافوش مش هنضيعكم"

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفال أوقاف قنا بليلة القدر

الأمصار

تنقلات المدربين في الكالتشيو تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

رئيس مصر للطيران عضوا بمجلس الطيران الدولي (اياتا)

السودان تُوقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم

مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فلكيًا.. تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في أربع قارات

"جوجل" تحل مشكلة "ازدحام الشبكة" شرق الولايات المتحدة بعد تعطلها لساعات

العطلة والرعب: 4 مواقع لـ"السياحة السوداء"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎