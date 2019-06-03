بريطانيا: نهتم بكل ما تقوله واشنطن عن مخاطر "هواوي"

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين، اهتمام بلاده بما تقوله واشنطن عن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس التي تؤسسها شركة (هواوي) الصينية.



وقال هانت - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - "إن لندن لا ترغب في الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة في تقنيات تكنولوجية محددة، وتتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية عن تلك المسائل وسننصت بدقة لما يقولون".



وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.. وقال " إن لندن تدرس المسائل الفنية وكيفية ضمان عدم وجود باب خلفي يتيح لدولة ثالثة استغلال شبكات الجيل الخامس في التجسس عليها، كما تدرس أيضا المسائل الاستراتيجية حتى تضمن عدم الاعتماد تقنيا بشكل مفرط على دولة ثالثة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الحيوية للغاية".



كانت إدارة ترامب قد طلبت من حلفائها - بعد أن فرضت عقوبات على شركة هواوي، وسعت لمنعها من شراء معدات أمريكية - عدم استخدام تكنولوجيا ومعدات الجيل الخامس التي تقدمها هواوي، وذلك بعد مخاوف من أن هواوي قد تمكن بكين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.