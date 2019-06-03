الحرية المصرى يوفر كسوة العيد للأطفال اليتامى والمحتاجين مجانًا

نظم حزب الحرية المصرى معرضًا كبيرًا لتوفير كسوة العيد للأطفال اليتامى والمحتاجين مجانًا بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، وتحت شعار حزب الحرية المصرى وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الأطفال اليتامى وأسرهم، إضافة إلى الأطفال من الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.



ووجه رواد المعرض التحية لحزب الحرية المصرى ولجميع قياداته وكوادره بمحافظة الجيزة مشيدين بالملابس التى تم توفيرها لهم مع قدوم عيد الفطر المبارك.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية لقيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى بمحافظة الجيزة لنجاحهم فى تنظيم هذا المعرض مؤكدًا انه سيتم إقامة معارض مماثلة داخل مختلف المحافظات.